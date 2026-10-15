Vinicius Junior kann das Ausmaß seiner Sperre nicht nachvollziehen. „Die Strafe? Mit Vini ist alles einfach. Die anderen Mannschaften und die Presse werden sagen, dass es in Ordnung ist“, beklagte sich der 26-Jährige nach dem 4:3-Sieg von Real Madrid gegen die AS Rom, „ich erinnere mich an keinen Spieler, der mit vier Spielen bestraft wurde, nur weil er einem anderen Spielern an den Haaren zerrt.“

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Aufgrund der Sperre von vier Spielen verpasst der Brasilianer unter anderem den Clásico gegen den FC Barcelona, weil er am vergangenen Wochenende einen Gegenspieler an den Haaren gezogen und daraufhin einen La Liga-Mitarbeiter zur Seite geschubst hatte. „Ich habe mich noch nie gewalttätig gegenüber einem anderen Spieler verhalten. Ich werde oft geschlagen, und die Karte geht immer an mich“, sagt Vinicius widersprüchlich dazu.