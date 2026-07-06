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Offiziell Premier League

25 Millionen: Röhl-Transfer bestätigt

von Julian Jasch
1 min.
Merlin Röhl für Everton im Einsatz @Maxppp

Wie erwartet geht Merlin Röhls Leihe vom SC Freiburg zum FC Everton in eine Festverpflichtung über. Den Transfer geben die Toffees offiziell bekannt. Dem Vernehmen nach kassiert der Bundesligist eine Entschädigung von rund 25 Millionen Euro inklusive Leihgebühr.

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Für den Momemnt avanciert Röhl gemeinsam mit Kevin Schade (24), der 2023 für die gleiche Summe zum FC Brentford gewechselt war, zum teuersten Verkauf der Freiburger Vereinsgeschichte. Johan Manzambi (20) dürfte diese Bestmarke aber früher oder später knacken. Insbesondere von Newcastle United wird der Schweizer WM-Star gejagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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