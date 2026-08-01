Schalke bangt um Gosens & Ljubicic

Dem FC Schalke 04 droht der Ausfall von Robin Gosens und Dejan Ljubicic. Beim 5:0-Testspielsieg gegen Hessen Kassel musste Linksverteidiger Gosens in der 13. Minute nach einem harten Foul ausgewechselt werden. Mittelfeldmann Ljubicic musste nach 60 Minuten verletzungsbedingt raus.

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Gosens verletzte sich offenbar am rechten Fuß, Ljubicic am linken Knie. Für Gosens, den die Königsblauen vor knapp zwei Wochen von der AC Florenz verpflichtet hatten, kam Vitalie Becker (21) ins Spiel. Ljubicic wurde durch Satoshi Tanaka (23) ersetzt.