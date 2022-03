Frimpong: Nächstes Jahr Champions League mit Bayer

Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong hat angedeutet, dass er auch in der kommenden Saison das Trikot für Bayer Leverkusen überstreifen wird. Auf Nachfrage der ‚Sport Bild‘, was er in der Spielzeit 2022/23 mit Bayer erreichen wolle, erwidert der 21-jährige Niederländer: „Champions League. Und hoffentlich im Pokalfinale.“

Frimpong steht auf der Liste einiger europäischer Topklubs. Dem Vernehmen nach bekunden Borussia Dortmund, der FC Bayern und der FC Barcelona Interesse an dem schnellen Abwehrspieler. Vertraglich ist Frimpong, der im Januar 2021 für elf Millionen Euro von Celtic Glasgow kam, noch bis 2025 an Bayer gebunden.