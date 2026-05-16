Guirassy erzielt Einigung | Irre Bundesliga-Gerüchte um Woltemade

Guirassy in die Süper Lig?

Wie lange Serhou Guirassy noch für Borussia Dortmund auf Torejagd geht, ist völlig offen. Schon länger heißt es, der 30-Jährige wolle die Schwarz-Gelben im Sommer verlassen. Der türkische Journalist Doruk Tecimer von ‚TRT Sport‘ sorgt nun für Aufsehen und berichtet, dass sich der Mittelstürmer mit Fenerbahce grundsätzlich auf die individuellen Vertragsbedingungen geeinigt hat. Guirassy habe sich schon persönlich mit Fener-Präsident Sadettin Saran getroffen.

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Beim Treffen soll Guirassys Berater dem Boss der Istanbuler mitgeteilt haben, dass der BVB bei der Ablösesumme entgegenkommen würde. Guirassy besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 35 Millionen Euro, die allerdings nicht für Fener gilt. Dortmunds neuer Sportdirektor Ole Book erklärte zuletzt, dass ein Verkauf des Torjägers nicht geplant sei, man bei „unglaublichen Angeboten“ aber darüber nachdenken werde.

Wilde Woltemade-Gerüchte

Seine erste Saison in der Premier League hat sich Nick Woltemade anders vorgestellt. Laut ‚Teamtalk‘ prüft der 24-jährige Angreifer aktiv Optionen für eine Rückkehr auf das europäische Festland. Newcastle United sei zwar offen für einen Verbleib, aber ebenso bereit, sich Angebote im Sommer anzuhören. Womöglich käme eine Leihe infrage.

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Interessenten gibt es zumindest laut ‚Teamtalk‘ auch in der Bundesliga. Am konkretesten ist laut dem britischen Onlineportal der BVB an Woltemade dran, aber auch Ex-Klub VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sollen die Situation des DFB-Stürmers beobachten. Zudem beschäftige sich Atlético Madrid mit einer Verpflichtung des 1,98 Meter großen Rechtsfußes. Wie viel Wahrheit hinter den Bundesliga-Gerüchten um Woltemade steckt, ist fraglich.