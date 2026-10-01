Baumann zu Bayern?

Beerbt ausgerechnet Oliver Baumann (36) sein DFB-Gespenst Manuel Neuer (40) beim FC Bayern? Laut dem ‚kicker‘ gehört der Hoffenheimer neben Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln), Bernd Leno (34/FC Fulham) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV) zu den Kandidaten in München. Die neue Nummer eins wird Jonas Urbig (23). Da wie bei Neuer auch bei Sven Ulreich (38) das Karriereende im Sommer erwartet wird, suchen die Bayern nach einer erfahrenen Nummer zwei.

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Wer wäre die beste Lösung als neue Nummer zwei beim FC Bayern? Oliver Baumann Finn Dahmen Daniel Heuer Fernandes Ein anderer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Baumanns Vertrag bei der TSG läuft noch bis 2028. Sein Fernziel, Rekordspieler der Bundesliga zu werden, würde er auf der Bayern-Ersatzbank aus den Augen verlieren. Baumann hat nach aktuellem Stand 75 Einsätze weniger als Spitzenreiter Charly Körbel (602).

Kaminski zurück nach Köln?

Im Sommer verkaufte der 1. FC Köln seinen Flügelflitzer Jakub Kaminski für 17 Millionen Euro an Benfica Lissabon. Dort erhält der 24-jährige Pole aber nicht die gewünschte Spielzeit. Der FC denkt laut der ‚Bild‘ daher über eine Blitz-Rückkehr von Kaminski im Winter nach. Eine Leihe könnte im Bereich des Möglichen liegen. Konkrete Schritte wurden aber noch keine unternommen. In der vergangenen Saison lieferte Kaminski zwölf Scorerpunkte für den FC.

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Quansah-Rückkehr sicher?

Für 35 Millionen Euro kaufte Bayer Leverkusen im Sommer 2025 Jarell Quansah, musste dem FC Liverpool aber eine Rückkaufoption zugestehen. Die ‚Sport Bild‘ schätzt es als wahrscheinlich ein, dass die Reds von dem Passus Gebrauch machen, der bis zum 15. Juni 2027 aktiviert werden muss. Festgeschriebene 70 Millionen Euro fließen in diesem Fall an den Rhein. Sowohl in Leverkusen als auch für Englands A-Nationalteam spielt Quansah mittlerweile als Rechtsverteidiger. Ausgebildet wurde er als zentraler Abwehrmann.