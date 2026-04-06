Plötzliche Kehrtwende bei Polanski?

Das 2:2 gegen den 1. FC Heidenheim zeigte einmal mehr, was bei Borussia Mönchengladbach so alles im Argen liegt. Spielerisch wusste das Team von Eugen Polanski nur in der Anfangs- und der Schlussphase zu gefallen, über weite Strecken ließ man Zielstrebigkeit vermissen.

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Das Fehlen einer echten Spielidee ist laut einem Bericht der ‚Bild‘ der Hauptgrund dafür, dass Polanskis „bis 2028 laufender Vertrag selbst bei einem Klassenerhalt plötzlich nicht mehr sicher ist“.

Klassenerhalt ungleich Jobgarantie

Fünf Zähler Vorsprung weisen die Fohlen auf den Relegationsplatz auf. Sechs Spieltage vor Schluss entspricht das gemessen an dem Schneckenrennen im Bundesliga-Keller einem gewissen Polster.

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Für Polanski wäre der Ligaverbleib aber offenbar nicht gleichbedeutend mit einer Jobgarantie. Der 40-Jährige muss im restlichen Saisonverlauf also nicht nur Punkte sammeln, sondern seiner Mannschaft im besten Fall auch eine sichtbare Offensivphilosophie einimpfen.