Van Aanholt bleibt bei der PSV

Die PSV Eindhoven kann sich über den Verbleib von Leihspieler Patrick van Aanholt freuen. Nach Vereinsangaben wird die ursprünglich bis Saisonende datierte Leihe des 32-jährigen Linksverteidigers bis 2024 ausgedehnt.

„Es fühlt sich an, als hätte ich die ganze Saison hier gespielt. Ich fand meinen Weg sehr schnell und bin froh, dass ich in der nächsten Saison auch für PSV in Aktion sein werde“, freut sich van Aanholt, der im Januar kam und seitdem sieben Pflichtspiele für seinen neuen Arbeitgeber bestritten hat.

