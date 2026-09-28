Real kassiert Absage | Keine Geduld mehr mit Tuchel

Keine Lust auf Real

Jacobo Ramón (21) hegt aktuell keinerlei Absicht, wieder für Real Madrid zu spielen. Das ist einem Bericht der ‚as‘ zu entnehmen. Die Königlichen könnten den Innenverteidiger theoretisch per Rückkaufklausel für acht Millionen Euro von Como 1907 zurückholen, das kommt für den Spieler selbst aber offenbar nicht infrage.

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Ramón war im vergangenen Jahr nach zwölf Jahren bei Real für 2,5 Millionen Euro an den Comer See gewechselt. Dort entwickelte sich der spanische U21-Nationalspieler prächtig weiter, soll unter anderem den FC Arsenal und FC Chelsea auf den Plan gerufen haben. Schon im zurückliegenden Sommer soll ihm eine Real-Rückkehr angeboten worden sein, dazu wird es fürs Erste aber nicht kommen.

Deutliche Kritik

Nach der 2:3-Niederlage in der Nations League gegen Weltmeister Spanien gerät Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel in die Kritik. In der heimischen Presselandschaft wird mit dem 53-Jährigen abgerechnet. „Tuchel steht nach einer katastrophalen Defensivleistung unter Druck“, schreibt die ‚Daily Mail‘. Der ‚Telegraph‘ fragt sich: „Wann bekommt Tuchel diese englische Abwehr in den Griff?“

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Am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) treffen die Three Lions auf Tschechien. Es braucht einen Sieg, damit Tuchel nicht noch stärker ins Kreuzfeuer gerät. Auf personelle Veränderungen würde der Taktikfuchs am liebsten verzichten. „Ehrlich gesagt würde ich am liebsten nicht rotieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das möglich ist. Mein ideales Szenario wäre, immer wieder anzutreten – mit mindestens sechs oder sieben Spielern aus der Startaufstellung, denen wir vertrauen“, so Tuchel.