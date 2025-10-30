Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Union: Klare Tendenz bei Kapitän Trimmel

von Dominik Sandler - Quelle: kicker
Christopher Trimmel sucht nach Anspielstationen @Maxppp

Der 1. FC Union Berlin kann sich vorstellen, auch über die Saison hinaus mit Christopher Trimmel weiterzumachen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Eisernen den 38-Jährigen halten. Dieser hatte in der Vergangenheit bereits betont, er könne sich noch weitere Jahre bei den Köpenickern vorstellen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist der Rechtsverteidiger auf seiner Position gesetzt, Konkurrent Josip Juranovic (30) fehlt seit Saisonbeginn verletzt. Trimmel ist mittlerweile seit elf Jahren in Berlin. Der Österreicher kommt auf 370 Pflichtspiele für den Bundesligisten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Union Berlin
Christopher Trimmel

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Union Berlin Logo 1. FC Union Berlin
Christopher Trimmel Christopher Trimmel
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert