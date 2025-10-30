Union: Klare Tendenz bei Kapitän Trimmel

Der 1. FC Union Berlin kann sich vorstellen, auch über die Saison hinaus mit Christopher Trimmel weiterzumachen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Eisernen den 38-Jährigen halten. Dieser hatte in der Vergangenheit bereits betont, er könne sich noch weitere Jahre bei den Köpenickern vorstellen.

Aktuell ist der Rechtsverteidiger auf seiner Position gesetzt, Konkurrent Josip Juranovic (30) fehlt seit Saisonbeginn verletzt. Trimmel ist mittlerweile seit elf Jahren in Berlin. Der Österreicher kommt auf 370 Pflichtspiele für den Bundesligisten.