Neuer Glasner-Vertrag: Krösche bleibt gelassen

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sieht sich nicht getrieben, den bis 2024 laufenden Vertrag von Oliver Glasner zeitnah zu verlängern. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Krösche: „Oli hat noch lange Vertrag. Er fühlt sich wohl hier und hat großen Anteil an den Erfolgen. Aber wir haben beide jetzt nicht den Fokus darauf, sondern konzentrieren uns ausschließlich darauf, in den nächsten Wochen und Monaten so viel wie möglich zu erreichen. Es gibt auch keine Deadline oder einen Punkt, bis wann wir uns zusammensetzen müssen. Wir werden es in Ruhe angehen.“

Zuletzt wurde bekannt, dass Glasner im vergangenen Sommer den Nationaltrainerposten in seiner Heimat Österreich zugunsten der Frankfurter abgelehnt hatte. Dass der Erfolgstrainer die Adler vorzeitig verlässt, denkt Krösche nicht. „Es passt sehr gut zwischen der Eintracht und Oliver und ich bin mir sicher, dass er keine anderen Gedanken hat und voll auf die Eintracht fokussiert ist“, so der 42-Jährige. Auch Glasner hatte im Zuge seiner Absage an Österreich klargestellt, „dass es eine bessere Option ist, in Frankfurt zu bleiben“. Der 48-Jährige trainiert den derzeitigen Tabellenvierten seit Sommer 2021 und gewann in der vergangenen Saison spektakulär die Europa League.

