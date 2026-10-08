Equi Fernández (24)

Nach einer enttäuschenden ersten Saison war der Argentinier über den kompletten Transfersommer hinweg ein Abgangskandidat. Unter dem neuen Trainer Carles Martínez hat sich Fernández jedoch zurückgekämpft. Im defensiven Mittelfeld ist er neben Aleix García die erste Wahl. Entsprechend stand der einmalige Nationalspieler in fünf der sechs Saisonspiele von Beginn an auf dem Feld.

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Facundo Medina (27)

Mit Medina kommt der zweite Gewinner ebenfalls aus Argentinien. Auf Anhieb hat sich der 23-Millionen-Neuzugang in die erste Elf gespielt und überzeugt mit Zweikampfhärte und Torgefahr. Nach sechs Spielen hat der Defensivspezialist bereits zwei Treffer auf dem Konto.

Miguel Gutiérrez (25)

Der zweite Transfer-Glücksgriff gelang Bayer mit Gutiérrez. Die großen Fußstapfen von Alejandro Grimaldo (Atlético Madrid) füllt er schon jetzt überraschend gut aus. Seine gefährlichen Flanken auf Patrik Schick und Co. sind die größte Stärke des Linksverteidigers. Nach fünf Spielen hat Gutiérrez, der im Sommer für 25 Millionen Euro von der SSC Neapel gekommen war, ein Tor und drei Vorlagen zu verzeichnen.