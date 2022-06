Clauss bestätigt Gespräche mit Atlético

Wie FT bereits berichtete, befasst sich Atlético Madrid mit Rechtsverteidiger Jonathan Clauss (29). Im Interview mit ‚Le Parisien‘ bestätigt der dreifache französische Nationalspieler die Kontaktaufnahme des spanischen Klubs nun. „Ich hatte einen Kontakt. Aber nicht bis zu dem Punkt, an dem ich eine Entscheidung getroffen hätte“, so der Franzose.

Konkrete Schritte haben die Colchoneros jedoch noch nicht unternommen. „Es liegt kein Papier auf dem Tisch, das sind Diskussionen, die weitergehen. An dem Tag, an dem es etwas Wichtiges zu vermelden gibt, werden wir mit Lens an einem Tisch sitzen, und wenn es mit Atlético sein muss, werden wir uns die Zeit nehmen, um zu diskutieren. Ich bin da sehr ruhig“, so Clauss weiter. Der ehemalige Profi von Arminia Bielefeld erlebte nach seinem Wechsel zum RC Lens einen ungeahnten Karriereaufschwung, reifte zum Nationalspieler und weckt nun Begehrlichkeiten bei einem Topklub.