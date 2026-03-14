Alonso-Angebote bestätigt

Xabi Alonso hat die Qual der Wahl. Sein Berater Iñaki Ibáñez bestätigt im Interview mit ‚WinWin‘ zahlreiche Anfragen: „Alonso denkt über alle Angebote nach, die er bekommen hat, um sich für ein Ziel für die kommende Saison zu entscheiden.“

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Seit seinem Aus bei Real Madrid Anfang des Jahres ist der baskische Fußballlehrer ohne Anstellung. In der Zwischenzeit wurde Alonso mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht, darunter allen voran der FC Liverpool. Von einer möglichen Anstellung auf der Insel will Ibáñez aber nichts wissen: „All das Gerede über einen Vertrag mit Liverpool sind nur Spekulationen der Medien.“