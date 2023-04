Bellingham lässt die Glocken läuten | Barça will mit dem Zug zum Titel

Bellingham lässt die Glocken läuten

Jude Bellingham könnte Borussia Dortmund im Sommer einen mächtigen Geldregen bescheren. Sollte sich der Engländer für einen Wechsel entscheiden, winken den Schwarz Gelben gut und gerne bis zu 150 Millionen Euro. Und die könnte Manchester City auf das Konto der Dortmunder überweisen. Denn der ‚Mirror‘ berichtet, dass die Skyblues selbst einem möglichen Wettbieten um den 19-Jährigen Engländer gewachsen wären. „Dank ihrer geschickten Verkäufe“ im vergangenen Sommer sei dies der Fall. „Die erste Glocke läutet“, titelt die Tageszeitung heute Morgen. Finanziell stünde einem Bellingham-Wechsel zu City also wenig im Wege. Lediglich dessen kürzlich publik gewordene Bewunderung für das ebenfalls interessierte Real Madrid könnte dem Scheichklub noch einen Strich durch die Rechnung machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem Zug zum Titel?

Der FC Barcelona könnte einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Mit einem Sieg gegen den FC Getafe am heutigen Sonntagnachmittag (16:15 Uhr) würde der Vorsprung auf Real Madrid auf 13 Punkte anwachsen. Acht Spieltage vor Schluss dürften die Katalanen für ihre königlichen Verfolger dann nur noch schwer einzuholen sein. Weil Barça mit dem spanischen Schnellzug AVE zum Auswärtsspiel nach Getafe reist, hat die ‚Mundo Deportivo‘ eine passende Überschrift parat. „Der Zug zum Titel“, ist dort auf der Titelseite zu lesen. Bitter für Real: In den kommenden Wochen kann Barça-Coach Xavi wieder auf die zuletzt Verletzten Pedri und Ousmane Dembélé zurückgreifen.

Lese-Tipp

Xavis Rat an Gavi

Geschont für den Showdown

Der AC Mailand und die SSC Neapel stehen sich am kommenden Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegenüber. Die gestrigen Ligaspiele der beiden Serie A-Klubs ließen von der erwarteten Spannung aber noch nichts erkennen. Während es für Neapel ein träges 0:0 gegen Abstiegskandidat Hellas Verona gab, kamen die Rossoneri nicht über ein 1:1 beim FC Bologna hinaus. „Fokus auf die Champions League“, titelt der ‚Corriere dello Sport‘ deshalb. An die Mailänder, die das Hinspiel knapp mit 1:0 gewannen, spricht die Fachzeitung derweil eine Warnung aus: „Milan, Osi ist dabei“, liest man dort. Ein Hinweis darauf, dass Neapels Torjäger Victor Osimhen nach überstandener Verletzung wieder mit von der Partie sein wird.