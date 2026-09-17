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Barças pikante 25-Millionen-Entscheidung

Der FC Barcelona lehnte in diesem Sommer einen 25 Millionen Euro teuren Neuzugang ab. Bei Real Madrid freut man sich über die Entscheidung.

von Fabian Ley - Quelle: Cadena SER
1 min.
Carlos Espí (m.) jubelt mit Trent Alexander Arnold (l.) und Bernardo Silva @Maxppp

Unter Umständen hätte Carlos Espí (21) in diesem Sommer auch beim FC Barcelona landen können. Laut einem Bericht von ‚Cadena SER‘ wurde der Mittelstürmer vor seinem Wechsel zu Real Madrid von seinen Beratern auch beim katalanischen Erzrivalen angeboten. Dieser entschied sich jedoch gegen einen Kauf, da man nicht 25 Millionen Euro für einen Spieler zahlen wollte, der nicht als Stammkraft eingeplant gewesen wäre.

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Barça verpflichtete im Angriff stattdessen Hamza Abdelkarim (18) nach halbjähriger Leihe fest für 1,5 Millionen Euro von Al Ahly, holte zudem Gabriel Jesus (29) für zehn Millionen Euro zuzüglich Boni vom FC Arsenal.

Espí zog es unterdessen bekanntlich per Ausstiegsklausel von UD Levante nach Madrid. Bei den Königlichen konnte das 1,94 Meter große Neuner-Talent am Dienstag als Siegtorschütze in der Nachspielzeit beim 3:2-Auswärtssieg gegen den FC Elche erneut auf sich aufmerksam machen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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