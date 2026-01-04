Menü Suche
Bundesliga

BVB schickt Campbell zur Konkurrenz

Borussia Dortmund hat einen Abnehmer für Cole Campbell gefunden. Das Offensiv-Talent steht ganz dicht vor einem Bundesliga-Wechsel.

von Julian Jasch - Quelle: Sport1 | Sky
Cole Campbell als Ersatzspieler bei Borussia Dortmund @Maxppp

Nach Pascal Groß (34/Brighton & Hove Albion) lässt Borussia Dortmund einen zweiten Profi im Winter gehen. Wie ‚Sport1‘ berichtet, befindet sich Cole Campbell (19) auf dem Sprung. Sein Ziel: Die TSG Hoffenheim.

Demzufolge wurde zwischen den Bundesligisten ein Gastspiel samt Kaufoption ausgehandelt. Als Leihgebühr fließen 1,5 Millionen Euro aus dem Kraichgau nach Dortmund. Im Anschluss an die Saison könne die TSG den US-amerikanischen Offensivspieler für zehn bis zwölf Millionen Euro festverpflichten.

Campbell hat zuletzt keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Borussia mit Blick auf seine geringen Einsatzzeiten verlassen möchte. Nun haben die Parteien eine Lösung gefunden. Laut ‚Sky‘ soll der Linksfuß, an dem zwischenzeitlich auch die SV Elversberg und der FC Brügge interessiert waren, bereits am heutigen Sonntag zum TSG-Trainingslager nach Girona reisen, um den Medizincheck zu absolvieren.

