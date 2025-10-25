Auslaufender Vertrag: Süle überrascht den BVB

Dass Top-Verdiener Niklas Süle (30) zu seinen jetzigen Bezügen bei Borussia Dortmund verlängert, ist utopisch. Selbst im Falle einer Gehaltsreduzierung rückt eine Weiterführung der Zusammenarbeit in weite Ferne.

Dafür sorgt einmal mehr Süles schwacher Auftritt im BVB-Dress. Über die katastrophale Darbietung des 49-fachen deutschen Nationalspielers gegen den FC Bayern (1:2) waren die Verantwortlichen „sehr überrascht“, berichtet die ‚Bild‘. Schließlich war es eine der wenigen Chancen für Süle, sich nochmal für eine Verlängerung zu empfehlen.

Zeit für eine deutliche Leistungssteigerung wird dem Hünen theoretisch noch bis März gegeben – vorausgesetzt, Cheftrainer Niko Kovac setzt ihn überhaupt noch regelmäßig ein. In der Hierarchie ist Süle zumindest so weit zurückgefallen, dass er selbst beim Champions League-Sieg (4:2) unter der Woche gegen den FC Kopenhagen 90 Minuten auf der Bank saß.