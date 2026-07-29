Medien: FCA geht Traum-Ablöse durch die Lappen

Der Transfer von Chrislain Matsima (24) zu Crystal Palace scheint gescheitert. Laut ‚Sky‘ hat der Bundesligist die Ablöse-Verhandlungen abgebrochen, da keine Einigung über die Zahlungsdetails und Ablösestruktur gefunden werden konnte.

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Zuletzt bot Palace dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro Ablöse, das war Augsburg zu wenig. Matsima steht noch bis 2030 in der Fuggerstadt unter Vertrag. Mit Palace war sich der Franzose bereits einig, nun reist er ins Trainingslager des FCA.