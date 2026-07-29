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Bundesliga

Medien: FCA geht Traum-Ablöse durch die Lappen

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Chrislain Matsima im FCA-Trikot @Maxppp

Der Transfer von Chrislain Matsima (24) zu Crystal Palace scheint gescheitert. Laut ‚Sky‘ hat der Bundesligist die Ablöse-Verhandlungen abgebrochen, da keine Einigung über die Zahlungsdetails und Ablösestruktur gefunden werden konnte.

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Zuletzt bot Palace dem Vernehmen nach 25 Millionen Euro Ablöse, das war Augsburg zu wenig. Matsima steht noch bis 2030 in der Fuggerstadt unter Vertrag. Mit Palace war sich der Franzose bereits einig, nun reist er ins Trainingslager des FCA.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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