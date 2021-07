Areola zu West Ham

Alphonse Areola hat bei West Ham United unterschrieben. Nach Vereinsangaben wechselt der Torhüter für eine Saison auf Leihbasis von Paris St. Germain zu den Hammers. Für den Anschluss vereinbarten die beiden Klubs eine Kaufoption.

„London ist ein großartiger Ort zum Leben und Arbeiten, und natürlich ist die Premier League eine der besten Ligen der Welt, also habe ich die letzte Saison wirklich genossen“, sagt der 28-Jährige, der in der vergangenen Saison an den FC Fulham verliehen war.