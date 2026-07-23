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Offiziell Bundesliga

Bayern schnappt sich Srb

von Remo Schatz - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Auf dem FC Bayern Campus trainieren die Jugendspieler der Münchner @Maxppp

Matous Srb (16) schließt sich dem Nachwuchs des FC Bayern an. Beim Rekordmeister hat der tschechischen U17-Nationalspieler einen „langfristigen Vertrag unterzeichnet“. Der Spielgestalter wechselt von Slavia Prag an die Isar.

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„Wir freuen uns, Matouš für den FC Bayern gewonnen zu haben. Er ist ein interessantes Offensiv-Talent, technisch versiert und spielstark, das bei der zweiten Mannschaft von Slavia Prag bereits Erfahrungen im Männerfußball gesammelt hat“, so Michael Wiesinger, Leiter der Sport- und Nachwuchsentwicklung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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