Bundesliga
Bayern schnappt sich Srb
1 min.
@Maxppp
Matous Srb (16) schließt sich dem Nachwuchs des FC Bayern an. Beim Rekordmeister hat der tschechischen U17-Nationalspieler einen „langfristigen Vertrag unterzeichnet“. Der Spielgestalter wechselt von Slavia Prag an die Isar.
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Servus, Matouš! 👋— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) July 23, 2026
Der #FCBayern hat den tschechischen U17-Nationalspieler Matouš #Srb für die #FCBAmateure verpflichtet. 🤝
👉 https://t.co/TiRjNhexXH pic.twitter.com/oMHWKyQG2D
„Wir freuen uns, Matouš für den FC Bayern gewonnen zu haben. Er ist ein interessantes Offensiv-Talent, technisch versiert und spielstark, das bei der zweiten Mannschaft von Slavia Prag bereits Erfahrungen im Männerfußball gesammelt hat“, so Michael Wiesinger, Leiter der Sport- und Nachwuchsentwicklung.
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