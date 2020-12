FC Bayern: Dodô bestätigt „offiziellen Kontakt“

Dodô sprach in der Vergangenheit mit dem FC Bayern über einen Wechsel. Im Interview mit ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet der Rechtsverteidiger von Shakhtar Donetsk von „offiziellem Kontakt“ zum Triple-Sieger.

In den vergangenen Monaten gab es in München immer wieder mal Gerüchte um den 22-jährigen Brasilianer. Letztlich holten die Bayern aber Bouna Sarr (28) für rechts hinten. Dodô ist noch bis 2025 an Shakhtar gebunden.