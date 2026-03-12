BVB-Vertrag: Nmecha sichert sich Ausstiegsklausel

Am gestrigen Mittwoch gelang Borussia Dortmund ein Coup: Nationalspieler Felix Nmecha verlängerte seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2030. Doch schon heute wird die Freude darüber etwas getrübt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervorgeht, hat sich Nmecha eine gestaffelte Ausstiegsklausel zusichern lassen. Diese erlaubt es ihm, den BVB 2027 für 80 Millionen Euro Ablöse zu verlassen. Ein Jahr später würden noch 70 Millionen fällig. Dortmund hält also nicht alle Fäden in der Hand.

Immerhin ist nun aber klar: In der kommenden Saison wird Nmecha schwarz-gelb tragen. Und das lässt er sich fürstlich entlohnen: Laut der ‚Bild‘ kassiert der 25-Jährige künftig zehn Millionen Euro plus Boni pro Saison. Das ist doppelt so viel wie zuvor.