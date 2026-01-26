Bundesliga
Werder: Deman-Abnehmer gefunden?
Werder Bremen und Olivier Deman könnten getrennte Wege gehen. Laut Gianluca Di Marzio befinden sich die Grün-Weißen mit Parma Calcio in Gesprächen über ein Leihgeschäft des Linksverteidigers. Eine Kaufoption wäre dem Bericht zufolge auch Teil des möglichen Deals.
Der 25-Jährige ist an der Weser komplett außen vor und zählt zu den Abgangskandidaten. In der laufenden Bundesligasaison kommt er lediglich auf zwei Kurzeinsätze.
