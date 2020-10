Mourinho verteidigt Bale

José Mourinho hat erneut den in die Kritik geratenen Gareth Bale in Schutz genommen. „Er arbeitet sehr, sehr hat. Er steigert sich“, wird der Tottenham Hotspur-Coach von der ‚Daily Mail‘ zitiert, „er hat nicht eine einzige Verletzung, seit er von der letzten zurückkam. Er hat nicht eine einzige Trainingseinheit verpasst.“

Einen Großteil seiner bisherigen Zeit bei den Spurs musste Bale wegen Knieproblemen aussetzen. Für The Special One ist klar, dass der 31-jährige Waliser nicht auf demselben Level seiner ersten Zeit bei den Londonern ist: „Welcher Spieler auf der Welt ist der gleiche wie noch vor sieben Jahren? Manchmal sind sie nicht besser oder schlechter, sie sind einfach andere Spieler.“ In bislang drei Pflichtspieleinsätzen konnte die Leihgabe von Real Madrid einen Treffer erzielen.