Bericht: Köln hofft auf teuflisches Angebot für El Mala

Sollte der 1. FC Köln in der ersten Saison nach dem Aufstieg die Klasse halten, kann sich der Klub vor allem bei Said El Mala bedanken. Der unverhoffte Held war bis zum vergangenen Sommer noch für Drittligist und Lokalkonkurrent Viktoria Köln aktiv und eroberte die Bundesliga im Sturm.

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Bisher gingen 13 Torbeteiligungen auf das Konto des schnellen Flügelstürmers, der unter Trainer Lukas Kwasniok trotzdem um jede Minute Spielzeit kämpfen muss. Kein Wunder also, dass einige Topklubs den 19-Jährigen auf dem Zettel haben. Äußerst unwahrscheinlich, dass El Mala trotz Vertrags bis 2030 über den Sommer hinaus die Schuhe für den FC schnürt. Der Bundesligist schielt laut einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ auf das ganz große Geld.

Alle großen Namen interessiert

„Sie wissen, dass die Aussichten auf einen Verbleib gering sind, und bei so großem Interesse können sie einen aus ihrer Sicht sehr guten Verkauf erzielen“, heißt es aus einer Quelle, die mit der Situation des Angreifers vertraut ist. Köln soll auf Angebote in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro warten.

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„Große Namen wie Manchester United, der FC Chelsea, Manchester City, Newcastle United, Tottenham Hotspur und der FC Barcelona sind alle interessiert.“ Ein früher Verehrer soll sich laut Bericht allerdings mittlerweile woanders umsehen: „Zuvor gab es auch Interesse von Bayern München, doch das soll sich inzwischen abgekühlt haben, da dies keine Position ist, die sie in diesem Sommer priorisieren.“

Köln will Zwischenschritt vermeiden

Dennoch sei ein enormer Transfererlös nicht garantiert. „Scouts aller großen Vereine haben ihn in den höchsten Tönen gelobt, in der Branche herrscht echte Begeisterung um ihn. Man sollte jedoch nicht ausschließen, dass einige Vereine bis zum nächsten Sommer warten, da er noch ein ungeschliffenes Talent ist und nicht jeder bereit sein wird, den geforderten Preis zu zahlen.“

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Womöglich sei für El Mala daher ein Zwischenschritt – etwa über das nach wie vor stark interessierte Brighton & Hove Albion – eher realistisch, bevor es dann eventuell zu einem absoluten Topklub geht.

Dies ist laut ‚CaughtOffside‘ jedoch nicht im Sinne der Domstädter, die das Maximum herausholen und in die Zukunft investieren wollen: „Köln wird versuchen, ihn an einen Klub wie Manchester United oder den FC Chelsea zu verkaufen.“ Die Red Devils wollen im Sommer erneut einen Kaderumbruch einleiten, die Blues ihre Spekulationsgeschäfte fortführen.