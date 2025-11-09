BVB-Kandidat Disasi vor Chelsea-Abgang

Axel Disasis Zeit beim FC Chelsea endet womöglich in wenigen Wochen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato ist ein Abgang im anstehenden Winter-Transferfenster bereits in Planung. Eine Spur führte zuletzt unter anderem zu Borussia Dortmund. BVB-Trainer Niko Kovac kennt den 27-jährigen Innenverteidiger noch aus gemeinsamen Zeiten bei der AS Monaco.

Bei Chelsea hat Disasi keine Perspektive mehr. In der laufenden Saison wurde der Franzose kein einziges Mal für den Profikader berufen, am gestrigen Samstag lief er erstmals für die zweite Mannschaft beim Spiel gegen die U21 des FC Reading (4:1) auf. Disasi, vertraglich bis 2029 gebunden, war 2023 für 45 Millionen Euro von Monaco nach London gekommen.