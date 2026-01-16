Bayern oder City: Rennen um Guéhi entschieden

Halb Europa jagt Marc Guéhi, Abwehrchef von Glasner-Klub Crystal Palace, dessen Vertrag bei den Eagles im Sommer ausläuft und der bereit für den nächsten Karriereschritt ist. Neben dem FC Barcelona, Real Madrid und den Premier League-Klubs FC Arsenal und FC Liverpool macht sich auch der FC Bayern Hoffnungen auf einen Transfer des 25-jährigen Engländers. Nach FT-Informationen präferiert Guéhi sogar einen Wechsel zu Bayern. Trotzdem macht Manchester City den Münchnern nun offenbar einen Strich durch die Rechnung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während für den FCB lediglich ein ablösefreier Sommerwechsel infrage kommt, wollen die Skyblues den Transfer vorziehen – und dafür ordentlich in die Tasche greifen. Als Ersatz für Josko Gvardiol (23), der mit einem Schien- und Wadenbeinbruch bis Saisonende ausfällt, soll Guéhi ins Etihad gelotst werden. Laut ‚Sky‘ bereitet Manchester ein erstes Angebot in Höhe von umgerechnet 35 Millionen Euro vor.

Mit Guéhi selbst habe der Tabellenzweite der englischen Liga bereits eine grundlegende Einigung erzielt. Eine Übereinkunft mit Crystal Palace stellt dem Bericht zufolge keine große Hürde dar. Immerhin könnte der Londoner Klub nur wenige Monate vor Vertragsende doch noch eine beachtliche Summe für Guéhi einstreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (14:53 Uhr): Mittlerweile vermeldet Fabrizio Romano den Guéhi-Transfer als beschlossene Sache. Crystal Palace habe ein Angebot über umgerechnet rund 23 Millionen Euro akzeptiert. Trainer Oliver Glasner sagte passend dazu auf der heutigen Pressekonferenz: „Nach meinem letzten Kenntnisstand befindet sich die Vereinbarung mit Marc in der Endphase.“

Der FC Bayern hat laut ‚Sky‘ trotz kürzlich erfolgter Telefonate mit der Spielerseite somit so gut wie keine Chance mehr, Guéhi zu verpflichten. Dieser wäre beim Bundesliga-Spitzenreiter jedoch vor allem für den Fall eingeplant gewesen, dass Min-jae Kim (29) den Verein im Sommer verlassen würde.