Manchester United könnte rechtliche Schritte gegen Real Madrid einleiten. Hintergrund ist laut der ‚Times‘ der Wechsel von Toptalent JJ Gabriel zu den Königlichen. Die Engländer wollen prüfen, ob Real verbotenerweise bereits vor Gabriels 16. Geburtstag Kontakt zum Minderjährigen aufgenommen habe.

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Gabriel steht laut eigener Aussage kurz vor der Unterschrift in Madrid, nachdem er einen Profivertrag in Manchester ausschlug. Als Ausbildungsentschädigung stehen überschaubare 300.000 Euro im Raum.