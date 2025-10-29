80 Millionen: United-Vorstoß bei Wharton?

Manchester United plant, das Werben um Adam Wharton zu intensivieren. Laut den ‚Manchester Evening News‘ könnten die Red Devils im kommenden Sommer einen Vorstoß beim Mittelfeldakteur von Crystal Palace wagen. Bei den Eagles steht der 21-Jährige bis 2029 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund der schwachen Leistungen von Manuel Ugarte (24) möchte United im Mittelfeldzentrum nachlegen. Für Wharton, an dem auch Real Madrid, Manchester City und der FC Liverpool interessiert sind, müsste United tief in die Tasche greifen. Berichten zufolge ruft Palace 80 Millionen Euro Ablöse für den englischen Nationalspieler auf.