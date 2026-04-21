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Weltmeisterschaft

Nach WM: Ex-Barça-Kapitän übernimmt Mexiko

von Martin Schmitz - Quelle: Fox News
Rafael Márquez bei einem Spiel der Traditionsmannschaft des FC Barcelona @Maxppp

Rafael Márquez wird nach der Weltmeisterschaft im Sommer Trainer der mexikanischen Nationalmannschaft. Das bestätigt Teamdirektor Duilio Davino gegenüber ‚Fox News‘: „Sein Vertrag ist unterzeichnet.“

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Aktuell ist der langjährige Kapitän des FC Barcelona und der mexikanischen Nationalmannschaft Co-Trainer der El Tri. Unter dem erfahrenen Javier Aguirre soll der 47-Jährige beim Länderturnier weiter lernen und Mexiko im Anschluss zur WM 2030 führen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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