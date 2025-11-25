„Dann sehen wir weiter“: Kane reagiert auf Barça-Gerüchte

Dass der FC Barcelona an den Diensten von Harry Kane Interesse zeigt, ist kein Geheimnis. Englischen Medienberichten zufolge hat Barça den Engländer sogar als Wunschlösung für die Nachfolge Robert Lewandowski (37) auserkoren, der die Katalanen am Saisonende voraussichtlich verlassen wird. Auf das kolportierte Interesse der Katalanen ist nun Kane selbst zu sprechen gekommen.

„Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern auch noch nicht über meine Situation gesprochen haben“, so der Torjäger gegenüber der ‚Bild‘. Der Rechtsfuß weiter: „Es gibt keine Eile. Ich bin wirklich glücklich in München. Das sieht man an der Art und Weise, wie ich spiele. Wenn es Kontakt geben wird, dann sehen wir weiter.“

Wechsel „unwahrscheinlich“

Laut Kane sei es „unwahrscheinlich, dass sich nach dieser Saison etwas verändert. Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist.“ Auf die Nachfrage, ob sich Bayern-Fans Sorgen machen müssten, antwortet der 32-Jährige: „Nein, ich denke nicht.“

Kanes bis 2027 datierter Vertrag enthält eine Ausstiegsklausel von 65 Millionen Euro, die schon im Winter gezogen werden müsste. Der deutsche Rekordmeister will den Kontrakt logischerweise verlängern, um dem entgegenzuwirken. Auch Kane scheint zumindest nicht abgeneigt.