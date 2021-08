Inters „letzte Tränen“ | Profitiert Real von Messi?

Ebnet Messi den Weg für Mbappé zu Real?

Kommt der Messi-Transfer Real Madrid zugute? Die ‚as‘ findet auf diese Frage eine klare Antwort: „Die Ankunft von Messi macht den Abschied von Mbappé wahrscheinlicher“. Grund sei Messis kolportiertes Gehalt in Höhe von rund 35 Millionen Euro netto, das er künftig von Paris St. Germain erhalten soll. Der Vertragsschluss würde den Etat von PSG enorm belasten. Ob dies mit den Vorgaben des Financial Fairplay vereinbar sein kann, ist fragwürdig. Zumal der französische Nobelklub mit Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma und Achraf Hakimi bereits vier Topspieler mit üppigem Salär verpflichtete. Außerdem müsste Mbappé in Paris künftig das Scheinwerferlicht mit Neymar und mit Messi teilen – ob dies dem Ego des exzentrischen Stürmers zuträglich ist?

Frankreich im „Stadium der Ungeduld“

Bleiben wir beim Messi-Thema, das weiterhin die Schlagzeilen der internationalen Presse diktiert. Vor allem in Frankreich wird die Ankunft des sechsmaligen Weltfußballers herbeigesehnt. So warteten einige PSG-Anhänger stundenlang vor dem Parc des Princes und dem Flughafen Le Bourget, da sie auf die Ankunft des 34-Jährigen spekulierten. In Frankreich ist laut der ‚L'Equipe‘ das „Stadium der Ungeduld“ erreicht. Doch auch andernorts wartet man gespannt auf den Ausgang der Verhandlungen: Die niederländische ‚AD‘ und die spanische ‚Mundo Deportivo‘ entsandten Journalisten in die französische Hauptstadt.

Lukaku lässt Inter-Fans trauern

Für alle Anhänger von Inter Mailand gestaltet sich das aktuelle Transferfenster als Trauerspiel. Nach Achraf Hakimi wird der finanziell gebeutelte Serie A-Klub in Kürze seinen zweiten Leistungsträger verlieren. Romelu Lukaku stieg am gestrigen Montag ins Flugzeug und machte sich auf den Weg nach London zum FC Chelsea. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ kommentiert den bevorstehenden Abgang des Sturmtanks: „Lukakus Abflug entlockt den Nerazzurri die letzten Tränen.“ Als Ersatz steht Edin Dzeko von der AS Rom in den Startlöchern. Laut des ‚Quotidiano Sportivo‘ möchte Inter die Last des Lukaku-Abgangs aber auf mehrere Schultern verteilen: „Inter arbeitet am Doppelschlag“. Kandidaten auf einen Wechsel sind Duvan Zapata von Atalanta Bergamo und Joaquin Correa von Lazio Rom.