Curaçao: Advocaat tritt überraschend zurück

Dick Advocaat tritt als Nationaltrainer von Curaçao zurück. Das geht aus einer Veröffentlichung des Fußballverbands des Inselstaates hervor. Die Entscheidung des 78-Jährigen ist auf familiäre Gründe zurückzuführen, die genaue Ursache bleibt vorerst offen: „Ich habe immer gesagt, dass die Familie über dem Fußball steht. Daher ist die Entscheidung für mich klar. Ich werde Curaçao und seine Bewohner und meine Kollegen sehr vermissen. Sich mit der kleinsten Nation der Welt für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, werde ich immer als eines meiner Karrierehighlights ansehen. Ich bin stolz auf meine Spieler, das Team im Hintergrund und die Verbandsmitglieder, die immer an uns geglaubt haben.“

Der Niederländer, der in der Saison 2004/2005 Trainer von Borussia Mönchengladbach war, hatte den 150.000 Einwohner kleinen Inselstaat im Januar 2024 übernommen und sensationell die Qualifikation für die WM-Endrunde in den USA im Sommer erreicht. Dort wird Advocaat von seinem Landsmann Fred Rutten vertreten, der zu seinem Nachfolger bestimmt wurde. Der 63-Jährige ist ebenfalls noch aus der Bundesliga bestens bekannt. In der Spielzeit 2008/2009 hat Rutten den FC Schalke 04 trainiert.