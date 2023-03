De Jong: Absage an United

Eine Wiedervereinigung von Trainer Erik ten Hag und Frenkie de Jong wird es im Sommer wohl nicht geben. Auf die direkte Frage von ‚Ziggo Sport‘, ob er vom FC Barcelona nach der laufenden Saison zu Manchester United wechseln wird, entgegnete der Mittelfeldspieler: „Nein, das glaube ich nicht. Man kann natürlich nie wissen. Aber ich bin sehr glücklich in Barcelona.“

Immer wieder kamen in der Vergangenheit Gerüchte auf, der 25-jährige Niederländer befinde sich in Verhandlungen über einen Transfer zu den Red Devils. Vor allem die wirtschaftliche Situation von Barça brachte de Jong immer wieder in Verbindung mit einem Klubwechsel. Dem hat der Rechtsfuß nach dem Clásico-Sieg gegen Real Madrid (2:1) nun den Wind aus den Segeln genommen.

