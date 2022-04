United vor der Explosion | Villarreals „Rendezvous mit der Geschichte“

United-Fans laufen Sturm

Das klägliche 0:1 gegen den Abstiegskandidaten FC Everton war der vorläufige Tiefpunkt dieser bislang so enttäuschenden Saison von Manchester United. Die Red Devils verharren auf einem enttäuschenden siebten Tabellenplatz und ziehen immer mehr die „Wut der United-Fans“ (‚Daily Mirror‘) auf sich. Der ‚Express‘ sieht einen „Sturm“ aufziehen. Mal wieder im Visier der Anhängerschaft: Die Glazer-Familie, die die Mehrheitsanteile am Verein hält.

Träumen erlaubt in London

Auch beim FC Chelsea ist das Thema Ownership das bestimmende dieser Tagen. Sportlich hat für die Blues nun aber zunächst das Champions League-Rückspiel gegen Real Madrid Priorität. Das Motto nach dem 1:3 an der Stamford Bridge: Nichts zu verlieren. Beispielhaft titelt die ‚Sun‘: „Lasst uns wagen zu träumen“. Gestern zeigte sich bereits Trainer Thomas Tuchel optimistisch. Klarer Favorit bleiben aber natürlich die Königlichen.

Jetzt gilt’s für Villarreal

Völlig offen ist derweil der Ausgang im anderen Viertelfinal-Clash FC Bayern gegen den FC Villarreal. Die Münchner bleiben selbstverständlich die individuell besser besetzte Mannschaft, müssen aber nach zuletzt schwachen Auftritten ein 0:1 gegen giftige Iberer egalisieren. In Spanien wittern sie die Chance auf eine große Überraschung. Als „Rendezvous mit der Geschichte“ beschreibt die ‚Marca‘ Villarreals heutigen Abend in der Allianz Arena. Schon in der Saison 2005/06 schafften es die Submarinos sensationell in die Runde der letzten Vier.