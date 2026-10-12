2025 war Nick Woltemade (24) für 75 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt. Seitdem ist der Hype um den deutschen Nationalspieler (14 Länderspiele) sukzessive abgeklungen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ kommt Newcastle-Coach Matthias Jaissle auf die Gründe zu sprechen, warum Woltemade im Sommer den Abflug in Richtung Juventus Turin machte.

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„Ich hatte einen sehr offenen Austausch mit Nick, den ich für einen klasse Fußballer halte, der sehr viele unterschiedliche Qualitäten mitbringt“, so der 38-Jährige, „aber nichtsdestotrotz hat er sich für eine Leihe entschieden, um Spielzeit zu bekommen, die er sich erhofft.“

Woltemade habe sich also nicht mit der Rolle als Herausforderer zufriedengegeben? „Wie gesagt, haben wir ganz klar kommuniziert, wie aktuell sein Stand ist im Team, auch angesichts unserer Art von Fußball mit hohem Pressing, und da waren zu dem Zeitpunkt einfach ein, zwei andere einen Tick voraus“, führt Jaissle aus, der Woltemade im Anschluss an die Saison aber wohl gerne wieder in Empfang nimmt.

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„Ich schätze ihn sehr – und er bleibt natürlich ein Spieler von uns, weil er ja nur ausgeliehen ist“, sagt Jaissle. Eine Kaufoption wurde zwischen den Vereinen nicht vereinbart, ohnehin kommt Woltemade als Gastspieler der Alten Dame bislang nicht in Tritt. Insofern wird der 1,98 Meter große Rechtsfuß nach aktuellem Stand der Dinge im kommenden Jahr einen neuen Anlauf in Newcastle wagen. Dort steht er bis 2031 unter Vertrag.