„Möchte wieder trainieren“: Agüero stellt Comeback in Aussicht

Sergio Agüero denkt über eine mögliche Rückkehr als Fußballprofi nach. Im Gespräch mit ‚TyC Sports‘ eröffnete der 33-Jährige, dass es ihn wieder in den Füßen juckt: „Gestern kam mir der Gedanke, dass ich wieder Fußball spielen könnte. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich fünf oder sechs Monate pausieren muss, aber ich freue mich schon darauf, wieder ins Training einzusteigen.“

Rund dreieinhalb Monate sind seit Agüeros Abschiedsrede im Camp Nou vergangen. Dementsprechend könnte der einstige Weltklassestürmer schon zeitnah wieder gegen den Ball treten. Bis zum endgültigen Comeback als Profi will sich Agüero jedoch Zeit lassen und den Rat der Ärzte befolgen.

Angesprochen auf ein mögliches Engagement in der MLS sagte der Rechtsfuß: „Inter Miami hat mich angerufen, aber ich habe abgelehnt. In zwei Jahren? Mal sehen.“ Womöglich muss sich der 101-fache argentinische Nationalspieler länger gedulden als gedacht. Aber grundsätzlich will es Agüero noch einmal wissen.