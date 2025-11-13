Auslaufende Verträge: Wolfsburg in der Zwickmühle

Der VfL Wolfsburg befindet sich in einer Zwickmühle bezüglich U19-Coach Daniel Bauer, der seit der Entlassung von Paul Simonis am vergangenen Sonntag interimsweise die Profis betreut. Laut dem ‚kicker‘ läuft Bauers Vertrag zum Saisonende aus, aktuell ist seine Zukunft ungeklärt. Für die Verlängerung ist dem Bericht zufolge Michael Gentner zuständig. Doch auch der Akademieleiter ist nur noch bis zum Sommer an die Wölfe gebunden. Ob Gentner bei den Niedersachsen bleibt, ist ebenso ungewiss.

Geschäftsführer Peter Christiansen ist derzeit noch verantwortlich für die Weichenstellung beim Bundesligisten, Sportdirektor Sebastian Schindzielorz musste am heutigen Donnerstag gehen. Parallel dazu muss die bevorstehende Transferperiode im Januar vorbereitet werden. Keine einfache Aufgabe, denn hinter vielen entscheidenden Personalien steht noch ein großes Fragezeichen.