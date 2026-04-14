Bezahltes Social Media-Praktikum bei FT & Kick11

Dein Herz schlägt für Fußball, Social Media ist dein guilty pleasure? Du findest als erstes neue Memes, Digital Detox ist nichts für dich? Du hast Bock auf ein Praktikum, das anders ist als die, die du vielleicht schon hattest?

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Bewirb dich jetzt für dein Praktikum bei FT und Kick11! Wir suchen einen Social Media-Praktikanten (m/w/d), der ab Juni unsere fußballbegeisterte und professionelle Online-Redaktion in Köln verstärkt. Dauer drei Monate, im Rahmen eines Pflichtpraktikums sehr gerne länger.

Aufgabengebiet

Unterstützung bei der Planung, Produktion und Veröffentlichung unterschiedlicher Multimedia-Formate für die Social Media-Kanäle von FT und Kick11

und Durchführung der wöchentlichen KPI-Analyse

Beobachtung digitaler Trends

Kreative und eigenständige Mitarbeit im Social-Media-Team

Voraussetzungen

Leidenschaft für und Interesse an Social Media sowie Fußball

Erste Erfahrungen im Umgang mit Adobe Photoshop

Ein gutes Auge für Bildsprache und Ästhetik

Lust auf kreative und eigenverantwortliche Arbeit

Eine gute Rechtschreibung

Bereitschaft für Wochenenddienste

Idealerweise

studierst du im Bereich Kommunikations-, Medien-, Sport-, Sozial-, Wirtschaftswissenschaft oder in einem vergleichbaren Fachbereich

hast du erste Erfahrungen mit Adobe Premiere & After Effects

hast du gute Englischkenntnisse

Wir bieten

einen bezahlten Praktikumsplatz

offizielle Bestätigung über ein Pflichtpraktikum

flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, ein Arbeitsklima auf Augenhöhe

kreative Entfaltung und eigenständige Gestaltung

intensive Einblicke in die Welt des professionellen Fußballs und Journalismus‘

umfassende Erfahrungen in einer tagesaktuellen Online-Sportredaktion

modernes, attraktives Loft-Büro in der Kölner Innenstadt

regelmäßige Mitarbeiter-Events

internationale Vernetzung und die Chance auf Auslandsreisen

wenn gewünscht:

o Deutschlandticket

o exklusive Mitarbeiterangebote

Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an schatz@fussballtransfers.com. Wir freuen uns auf dich!