Bezahltes Social Media-Praktikum bei FT & Kick11
Dein Herz schlägt für Fußball, Social Media ist dein guilty pleasure? Du findest als erstes neue Memes, Digital Detox ist nichts für dich? Du hast Bock auf ein Praktikum, das anders ist als die, die du vielleicht schon hattest?
Bewirb dich jetzt für dein Praktikum bei FT und Kick11! Wir suchen einen Social Media-Praktikanten (m/w/d), der ab Juni unsere fußballbegeisterte und professionelle Online-Redaktion in Köln verstärkt. Dauer drei Monate, im Rahmen eines Pflichtpraktikums sehr gerne länger.
Aufgabengebiet
- Unterstützung bei der Planung, Produktion und Veröffentlichung unterschiedlicher Multimedia-Formate für die Social Media-Kanäle von FT und Kick11
- Durchführung der wöchentlichen KPI-Analyse
- Beobachtung digitaler Trends
- Kreative und eigenständige Mitarbeit im Social-Media-Team
Voraussetzungen
- Leidenschaft für und Interesse an Social Media sowie Fußball
- Erste Erfahrungen im Umgang mit Adobe Photoshop
- Ein gutes Auge für Bildsprache und Ästhetik
- Lust auf kreative und eigenverantwortliche Arbeit
- Eine gute Rechtschreibung
- Bereitschaft für Wochenenddienste
Idealerweise
- studierst du im Bereich Kommunikations-, Medien-, Sport-, Sozial-, Wirtschaftswissenschaft oder in einem vergleichbaren Fachbereich
- hast du erste Erfahrungen mit Adobe Premiere & After Effects
- hast du gute Englischkenntnisse
Wir bieten
- einen bezahlten Praktikumsplatz
- offizielle Bestätigung über ein Pflichtpraktikum
- flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, ein Arbeitsklima auf Augenhöhe
- kreative Entfaltung und eigenständige Gestaltung
- intensive Einblicke in die Welt des professionellen Fußballs und Journalismus‘
- umfassende Erfahrungen in einer tagesaktuellen Online-Sportredaktion
- modernes, attraktives Loft-Büro in der Kölner Innenstadt
- regelmäßige Mitarbeiter-Events
- internationale Vernetzung und die Chance auf Auslandsreisen
wenn gewünscht:
o Deutschlandticket
o exklusive Mitarbeiterangebote
Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an schatz@fussballtransfers.com. Wir freuen uns auf dich!
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