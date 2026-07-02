2. Bundesliga
Hertha: Gechter auf dem Sprung
@Maxppp
Linus Gechter (22) treibt eine Luftveränderung voran. Laut der ‚Bild‘ hat der Innenverteidiger von Hertha BSC einen Beraterwechsel vorgenommen mit dem Ziel, andernorts unterzukommen. Nach dem verpassten Aufstieg drängt der gebürtige Berliner auf einen Abschied.
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Dem Boulevardblatt zufolge gibt es für den deutschen U21-Nationalspieler in Italien, Deutschland, Spanien, Portugal und England einen Markt. Dem Vernehmen nach verfügt Gechter über eine moderate Ausstiegsklausel, die ‚Bild‘ spekuliert über eine Ablöse in Höhe von vier Millionen Euro.
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