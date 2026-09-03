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Offiziell Serie A

El Shaarawy vollzieht romantische Rückkehr

von Fabian Ley
1 min.
Stephan El Shaarawy im Porträt @Maxppp

Stephan El Shaarawy kehrt zurück zu seinem Jugendklub. Der FC Genua gibt die Verpflichtung des 33-jährigen Offensivspielers bekannt. El Shaarawy unterschreibt dem Vernehmen nach einen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison.

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Der ehemalige italienische Nationalspieler kommt ablösefrei, sein Kontrakt bei der AS Rom war in diesem Sommer ausgelaufen. In Genua wurde El Shaarawy einst ausgebildet, für die Rossoblu absolvierte er zwischen 2008 und 2010 seine ersten drei Einsätze im Profibereich.

veröffentlicht am
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