Stephan El Shaarawy kehrt zurück zu seinem Jugendklub. Der FC Genua gibt die Verpflichtung des 33-jährigen Offensivspielers bekannt. El Shaarawy unterschreibt dem Vernehmen nach einen Einjahresvertrag samt Option auf eine weitere Saison.

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📝 Genoa CFC comunica di aver formalizzato l’acquisizione di Stephan El Shaarawy, che torna alle origini vestendo di nuovo la maglia rossoblù



La nota del club 👉 https://t.co/mKbwZiYWgK pic.twitter.com/hsBBFmLMuE — Genoa CFC (@GenoaCFC) September 2, 2026

Der ehemalige italienische Nationalspieler kommt ablösefrei, sein Kontrakt bei der AS Rom war in diesem Sommer ausgelaufen. In Genua wurde El Shaarawy einst ausgebildet, für die Rossoblu absolvierte er zwischen 2008 und 2010 seine ersten drei Einsätze im Profibereich.