Serie A
Europa-Zukunft: Topklub will Casemiro
@Maxppp
Casemiro könnte seine Karriere in der italienischen Serie A fortsetzen. Wie das brasilianische Onlineportal ‚ge.globo‘ berichtet, beschäftigt sich Inter Mailand mit dem Sechser, der Manchester United im Sommer ablösefrei verlassen wird.
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Daneben sollen sich auch Klubs aus „weniger prominenten Ligen“ wie die aus Saudi-Arabien oder den USA mit Casemiro beschäftigen. Das Interesse von Inter Miami sowie des FC São Paulo ist verbrieft, der 34-jährige Routinier soll seine Zukunft aber weiter in Europa planen.
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