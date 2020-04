Setién: Keine Wechselanfrage von Rakitic

Quique Setién (61) glaubt, dass Ivan Rakitic (32) beim FC Barcelona bleiben will. „Ich habe keine Informationen dazu, dass Rakitic den Klub verlassen möchte und er hat mir auch nichts Entsprechendes gesagt“, erklärt der Trainer der Katalanen gegenüber ‚Cadena SER‘, „und unter mir hat er häufig gespielt und kann das auch in Zukunft tun.“

Setién fährt fort: „Ich bin glücklich über seine Leistungen. Wir müssen warten und sehen, was passiert und ob er gehen will oder nicht.“ Rakitic ist noch bis 2021 an Barça gebunden. Jüngst hatten Gerüchte um eine Rückkehr zum FC Sevilla die Runde gemacht. Auch ein Transfer nach Italien war immer wieder im Gespräch.