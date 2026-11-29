Robert Andrich ist fürs Erste zum Zuschauen verdammt. Bayer Leverkusen teilt mit, dass sich der Defensivspieler beim jüngsten 2:0-Sieg über Dinamo Zagreb in der Europa League eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen hat. Es wird davon ausgegangen, dass der 32-Jährige bis Anfang Januar ausfällt.

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Entsprechend steht Andrich unter anderem für das heutige Topspiel gegen Borussia Dortmund nicht zur Verfügung. Um 19:30 Uhr treffen die beiden Spitzenvereine im Signal Iduna Park aufeinander.