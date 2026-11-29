Bundesliga
Bayer 04: Andrich hat es erwischt
1 min.
@Maxppp
Robert Andrich ist fürs Erste zum Zuschauen verdammt. Bayer Leverkusen teilt mit, dass sich der Defensivspieler beim jüngsten 2:0-Sieg über Dinamo Zagreb in der Europa League eine Muskelverletzung in der rechten Wade zugezogen hat. Es wird davon ausgegangen, dass der 32-Jährige bis Anfang Januar ausfällt.
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Bayer 04 Leverkusen @bayer04_en – 18:20
Get well soon, Rob! 🙏Bei X ansehen
We will be without Robert Andrich until the beginning of January after he sustained a muscle injury in his right calf during the Europa League win over Dinamo Zagreb.
We will be without Robert Andrich until the beginning of January after he sustained a muscle injury in his right calf during the Europa League win over Dinamo Zagreb.
Entsprechend steht Andrich unter anderem für das heutige Topspiel gegen Borussia Dortmund nicht zur Verfügung. Um 19:30 Uhr treffen die beiden Spitzenvereine im Signal Iduna Park aufeinander.
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