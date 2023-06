Marcelino übernimmt Marseille

Olympique Marseille hat einen Nachfolger für Igor Tudor gefunden. Wie OM bekanntgibt, steht kommende Saison der Spanier Marcelino an der Seitenlinie. In Frankreich erhält der 57-Jährige dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2025.

Seine gesamte Trainerkarriere verbrachte Marcelino bislang in Spanien. Zuletzt trainierte er bis zum Sommer 2022 Athletic Bilbao, zuvor unter anderem den FC Valencia, den FC Sevilla und den FC Villarreal.

#OM announces the signing of Marcelino to lead the team next season ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/xvCu5v0Sbt