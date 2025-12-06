Vor Leipzig-Duell: Hiobsbotschaft für die Eintracht

Eintracht Frankfurt muss im heutigen Topspiel gegen RB Leipzig (18:30 Uhr) auf Ansgar Knauff verzichten. Nach Vereinsangaben fehlt der 23-jährige Rechtsaußen aufgrund einer Erkältung. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen stand Knauff immer in der Startformation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Can Uzun und Hugo Larsson. Das Duo kehrt nach überstandenen Verletzungen in den Frankfurter Kader zurück. Elye Wahi, der im Winter abgegeben werden soll, wurde erneut nicht berücksichtigt.