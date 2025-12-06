Menü Suche
Bundesliga

Vor Leipzig-Duell: Hiobsbotschaft für die Eintracht

von Lukas Weinstock
Ansgar Knauff im Duell mit Ibrahima Konaté @Maxppp
RB Leipzig 1-0 Frankfurt

Eintracht Frankfurt muss im heutigen Topspiel gegen RB Leipzig (18:30 Uhr) auf Ansgar Knauff verzichten. Nach Vereinsangaben fehlt der 23-jährige Rechtsaußen aufgrund einer Erkältung. In den vergangenen fünf Bundesliga-Spielen stand Knauff immer in der Startformation.

Eintracht Frankfurt
𝚃𝙴𝙰𝙼 𝙽𝙴𝚆𝚂: Die Startelf für #RBLSGE 📝👇

ℹ️ Ansgar Knauff fehlt heute erkältungsbedingt.

#SGE
Bei X ansehen

Gute Nachrichten gibt es hingegen von Can Uzun und Hugo Larsson. Das Duo kehrt nach überstandenen Verletzungen in den Frankfurter Kader zurück. Elye Wahi, der im Winter abgegeben werden soll, wurde erneut nicht berücksichtigt.

