Mainz: Heidel kündigt Sofort-Verstärkungen an

Christian Heidel plant Winter-Transfers für den 1. FSV Mainz 05. Wie der 62-Jährige im Interview mit der ‚Bild‘ verrät, braucht Mainz „Spieler, die sofort weiterhelfen.“ Und weiter: „Wir haben schon verschiedene Ideen und Vorstellungen, aber nun soll sich Urs erst mal einen Eindruck machen, und dann sehen wir weiter.“

Heidel besetzt seit Ende 2020 den Posten des Sportvorstands der Mainzer. Seitdem erlebte der ehemalige Funktionär vom FC Schalke 04 viele Höhen und Tiefen mit den Nullfünfern. „Wir sind in 35 Jahren nur einmal abgestiegen, jetzt haben wir wieder mal eine große Aufgabe vor uns. Und ich bin überzeugt, dass wir das wieder packen können, weil es innerhalb der Mannschaft und im Verein stimmt“, zeigt sich Heidel optimistisch.