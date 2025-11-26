VfB-Schock: Zagadou wieder länger raus

Der VfB Stuttgart muss erneut längerfristig auf Dan-Axel Zagadou (26) verzichten. Laut Vereinsangaben hat der Innenverteidiger im Abschlusstraining vor dem Europa League-Spiel bei den Go Ahead Eagles am morgigen Donnerstag (21 Uhr) eine „signifikante Muskelverletzung“ erlitten. Der Franzose habe die Reise in die Niederlande nicht angetreten und werde vorerst ausfallen.

„Wir waren an der Stelle, wo wir das Gefühl hatten, er kommt stabil daher. Das hat uns kalt erwischt“, wird VfB-Coach Sebastian Hoeneß vom ‚kicker‘ zitiert, „wir müssen hoffen, dass es nicht so lange dauert. Er wird nicht nächste Woche anfangen, wieder zu trainieren.“ Zagadou hat eine lange Verletzungsgeschichte hinter sich, nach zwei schweren Knieverletzungen war dem Linksfuß erst in den vergangenen Wochen wieder der Sprung in die Mannschaft gelungen. Nun der nächste bittere Rückschlag.