Real hat Guimarães auf dem Radar

Bruno Guimarães wechselte im vergangenen Winter für bis zu 50 Millionen Euro von Olympique Lyon zu Newcastle United und brilliert seit März regelmäßig mit Topleistungen für die Magpies. Laut ‚as‘ steht der brasilianische Sechser deshalb auf der Liste von Real Madrid. Die Königlichen sehen dem Bericht zufolge im 24-jährigen Brasilianer einen Transfer für die Zukunft. In Newcastle steht Guimarães bis 2026 unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den nächsten Transferfenstern wird es das Ziel der Los Blancos sein, das in die Jahre gekommene Mittelfeld um Toni Kroos (32), Luka Modric (36) und Casemiro (30) zu verjüngen. Mit Eduardo Camavinga (19) und Federico Valverde (23) sind bereits zwei Youngster für diese Positionen im Kader. Aurélien Tchouameni (22) von der AS Monaco soll schon im Sommer ein Thema sein, Guimarães wäre angesichts seines kürzlichen Transfers wohl eher ein Kandidat für einen späteren Zeitpunkt.